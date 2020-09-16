紐約期金連升兩日　創兩周新高

投資者觀望美國聯儲局周內公布貨幣政策會議聲明，國際金價周二(15日)上漲，紐約12月期金收報每安士1,966.2美元，升2.5美元或0.1%，創自9月1日以來收市新高，並已經連升兩日。

GoldSeek行政總裁Peter Spina表示，市場聚焦聯儲局貨幣政策，將有助金價走出調整階段。

美匯指數周二報93.07，升0.02%。

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