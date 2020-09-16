【深度解構】人口老化加劇　全球經濟更閉翳

新冠肺炎疫情肆虐全球，面對社會經濟前景變得不明朗，人口結構亦正急劇改變。有研究指出，疫情導致生育意欲被壓低，將對未來幾十年全球經濟造成高達5萬億美元（約39萬億港元）損失。與此同時，勞動人口流動受限，恐在發展中國家引發「危機中的危機」。

網上流傳一則笑話：「多年以後小明問父親，為甚麼同班同學都是與自己同一個月生日，父親答道，這要從一隻蝙蝠說起……」笑話歸笑話，事實是疫情加劇不婚及不育傾向，帶來的是全球人口加速老化和勞動力減少，對未來社會經濟帶造成深遠影響。

在疫情高峰時，多地實施抗疫居家令，社會原先預期爆發新一輪嬰兒潮。然而，美國生育政策研究機構Guttmacher Institute研究發現，三分之一美國女性反因疫情考慮延後懷孕或減少生育，研究認為這與大規模失業、失去醫療保險、經濟衰退、就業及經濟復甦步伐不穩定有關。

【58%英國人押後造B大計】

另一調查顯示，英國有高達58%的人因疫情推遲生育計劃，近五分之一人甚至完全放棄生育念頭。

智庫機構布魯金斯學會（Brookings Institution）報告指出，新生嬰兒數量減少後，有很大部分無法補回，經濟整體恢復愈遲，問題持續的時間就愈長，因此可判斷未來幾十年的經濟損失可能高達5萬億美元。

【日本適齡打工仔不足六成】

事實上，疫情同時加深了亞洲發達地區的人口危機！日本經濟「迷失30年」，市場共識的主因是人口愈來愈少，嚴重影響消費結構及生產力。日本總務省數據顯示，當地人口總數連續第九年下滑，適齡勞動人口比例跌至59.5%新低。

至於香港，評級機構標普一份報告指，香港是亞洲人口老化最快的地區之一，經濟增長放緩將加劇亞洲經濟的壓力。雖然短線來看，香港今年經濟不會出現大幅衰退，但在最壞的情況是未來十年內經濟增長趨勢將會降至零。

【發展中國家海外匯款或降】

疫情對人口結構影響需時間反映，但立竿見影的是，疫情下人員流動受阻及發達國家經濟疲弱，將對印尼、菲律賓、墨西哥等的勞動力輸出大國經濟造成即時打擊。港人最貼身的例子莫過於家庭傭工供應減少，菲律賓作為香港外傭的主要來源地，該國央行行長Benjamin Diokno早前指出，此次疫情影響深遠，預計全年海外匯款總額將下降5%，至約15億美元。

世界銀行資料顯示，去年印度、菲律賓、墨西哥等發展中國家海外勞工匯款高達5,540億美元，金額多過這些國家的外商直接投資總額，但預料今年這個數字會下跌20%，意味着全球數百萬依靠這些海外匯款購買食品、燃料和醫療服務的人生活受到影響。

海外匯款減少的同時，海外勞工因疫情被迫返鄉，也對這些國家經濟造成沉重壓力。全世界目前有1.64億海外勞工，國際勞工組織（ILO）在20多個國家的非正式研究表明，預計將有數百萬人因失業或其他原因而返回原居地。該組織工作條件和就業平等部主任Manuela Tomei形容，這是一場「危機中的危機」，數以百萬計的工人在很短時間內大量返回，可能不被納入社會保護，又或不能得到幫助重新融入國家勞動力市場，將為當地帶來嚴重的社會和經濟影響。

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