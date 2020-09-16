摩通CEO：現在應該重回辦公室工作

雖然新冠肺炎疫情在全球持續，但摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)認為，現在應該要讓大家回到辦公室工作了。

外媒報道，戴蒙從6月份開始已經返回辦公室。他認為，如果在家辦公持續更長時間，將會產生經濟和社會層面的損害。

他又表示，各國政府應當重點關注謹慎地讓各個城市恢復開放，從此早前匆忙的行動中吸取經驗教訓。

戴蒙參加新加坡峰會的線上專題討論時說，回到辦公室工作是有益的，並指有理由「謹慎地開放，看看能不能為了大家好，讓經濟增長起來。」

Keefe, Bruyette & Woods的分析師團隊在9月13日的報告中指出，戴蒙表示，該公司已經注意到，員工在家辦公的工作效率有所下滑；他又擔心遠程辦公無法替代面對面的交流，因此這家美國最大的銀行鼓勵更多員工在未來幾周返回辦公室。

Dimon周二表示，該行發現較為年輕的員工有「疏離」的現象，他擔心大家呆在家中會進一步對整個社會產生更多的損害。

他坦言：「如果不小心，不控制好，那麼抑鬱、服藥過量會令更多人死亡。」

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020