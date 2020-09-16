新股狂熱！Snowflake擬以120美元定價　超出招股價範圍

外媒引述知情人士稱，獲股神巴菲特及道指新貴Salesforce青睞的雲端服務商Snowflake，將以120美元的定價上市，超出之前介乎100至110美元的招股價範圍，反映投資者今年對於新股市場的狂熱。

Snowflake將於周三(16日)在美國上市，其市值預期達到330億美元，較今年稍早前私人融資的124億美元估值，高出1.66倍。該公司股份代號為「SNOW」。

事實上，今年新股市場非常熾熱，根據數據供應商Dealogic，今年美國新股市場累計集資額超過780億美元，創自2000年科網泡沫時期以來同期最高。雖然今年新冠肺炎疫情在美國持續，但由於利率接近歷史低位，加上聯儲局向市場注入逾萬億美元來支持經濟，促使投資者積極尋求更多資金回報方法。

截至今年1月底止全年，Snowflake收入按年增長174%，但虧損亦按年有所擴大，該公司至今仍然處於虧損狀態。

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