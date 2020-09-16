【專家點評】石醴泉：螞蟻集團的前景與挑戰

螞蟻集團將會在香港和上海同時上市，據市場消息指，螞蟻集團在兩地的籌資目標為300億美元。集資金額可能會超過沙特國家石油公司沙特阿美的水平，成為歷史上集資額最大的公司。聲勢浩大，投資又是否穩賺？

先從業務看，螞蟻身為世界上其中兩間最大的互聯網企業，業務涵蓋範圍廣泛，支付寶打造了龐大用戶群，而習慣了支付寶的用戶，愈來愈多地使用平台上其他功能，包括餘額寶、公募基金、銀行定存等理財產品、花唄、借唄、網商貸等信貸產品，和相互寶、健康險等保險產品。

在與螞蟻打交道的過程中，我們也親身見證其商業模式的威力。我們的一隻香港內地互認基金(MRF)在螞蟻旗下的公募基金交易平台上架銷售，內地投資者直接在支付寶APP裏就可以自行申購，並用支付寶餘額或其帳戶綁定的銀行卡付款，程序簡單。

再者，螞蟻根據用戶儲蓄習慣、風險偏好等設計的一系列算法。想一想，用普通工錢就聘請到一個勤勞、靠譜、貼心還話不多的工人姐姐，難怪螞蟻的生意模式挺受客戶歡迎。

細讀上海上市招股說明書(因香港上市的還未出)，筆者有幾個感想。

第一，螞蟻營業收入主要來自於兩部分，分別為數字支付與商家服務和數字金融科技平台。前者主要為支付寶和以支付寶內置的用來幫助商家拓客的小程序，而後者就是上述面向支付寶客戶群的理財、信貸和保險產品。

在2018年，數字支付與商家服務的營業收入仍然大於數字金融科技平台，但在2019年，後者反而超越前者逾31%。且前者年增長率已有下降趨勢，從2018年24%跌至2019年的17%，反觀後者增長率在2019年仍然達67%。這代表未來增長動力應主要來自於金融產品銷售。

第二，科技公司進入金融行業門檻好像遠比金融公司將其服務科技化來得容易。其實不單在金融業，其他行業都好像有同一情況出現，例如傳統汽車行業對無人駕駛的了解一定比科技行業來得低。在電動汽車科技，特斯拉(Tesla)也是領先其競爭對手。當然，同時間特斯拉缺少了傳統製車的經驗，以往亦面對過生產瓶頸，車身面板和油漆質量等問題。這好像螞蟻涉足它們經驗不多的行業和市場，都可能遇到技術、運營及合規等各方面挑戰，令其產品或服務的拓展不及市場預期。

要在電子支付保持領先地位，也非易事。一旦對手推出更簡易的支付方式或者用戶體驗變差，用戶只要在平台點擊幾下就可取消帳戶。而用戶或用量減少將直接影響螞蟻交叉銷售其他利潤率更高產品的能力。所以，公司要持續業務增長勢頭，就要不斷推出新產品，提升用戶體驗，同時建立嚴格的風險管理系統，確保用戶私隱保密。

第四，競爭力強通常代表高於市場平均的股東回報率。中國招商銀行及工商銀行今年上半年的股東回報率分別為16.26%及11.98%，而螞蟻同期股東回報率卻高達20%。加上，股東回報率應會比傳統金融機構來得高。螞蟻大部分業務都只作為一個中間人，壞帳問題應不大，不像銀行需要大量股東資金來承受可能因壞帳而帶來的損失。

總括而言，發展任何業務，總會遇到樽頸位，面對四方八面的競爭對手，充滿着各種不確定性。科技公司亦然，顛覆傳統行業，帶來投資憧憬，但風險亦不少。所以大家若想投資新經濟股，要看預期前景，也要衡量估值高低，做個精明投資者。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)

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