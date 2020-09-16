贛鋒鋰業折讓9%配售H股　淨籌14.48億元

所得款項淨額約14.48億元，擬用於產能擴張建設、研發開支、現有債務償還、潛在投資、補充運營資本以及一般企業用途。產能擴張建設主要涉及公司的海外鋰資源項目。鋰資源的潛在投資可能包括礦石、鹵水及鋰粘土等。公司計劃在未來一至兩年內使用所得款項淨額。

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