贛鋒鋰業折讓9%配售H股 淨籌14.48億元
2020年09月16日 07:00
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贛鋒鋰業(01772)公布，配售4,003.7萬股新H股，分別佔擴大後已發行H股及全部已發行股本約16.67%及3%，配售價為每股H股36.35港元，較上日收市價40元折讓9.13%。
所得款項淨額約14.48億元，擬用於產能擴張建設、研發開支、現有債務償還、潛在投資、補充運營資本以及一般企業用途。產能擴張建設主要涉及公司的海外鋰資源項目。鋰資源的潛在投資可能包括礦石、鹵水及鋰粘土等。公司計劃在未來一至兩年內使用所得款項淨額。
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