民生教育就滇池學院轉設 向雲南大學補償2.8億人幣

根據轉設協議，上述三方一致同意滇池學院申請轉設，轉設獲得教育部批准後，原合作辦學協議終止。雲南大學就轉設事項給予滇池學院支持。雲南大學確認滇池公司擁有滇池學院，以及轉設後學院的全部資產及其產權。轉設後，滇池學院即按照獨立設置民辦本科普通高等學校的要求和規定開展招生宣傳及各項管理工作，並獨立承擔全部經濟和法律責任。

據轉設協議，滇池學院(轉設後學院)向雲南大學支付補償款總計2.8億元人民幣(下同)，分4次支付，分別於2020年10月30日、2021年10月30日、2022年10月30日及2023年10月30日前支付1億元、6,000萬元、6,000萬元及6,000萬元。自轉設協議簽訂之日起，雲南大學不再按合作辦學協議收取合作辦學費用，滇池公司和滇池學院不再按合作辦學協議向雲南大學支付合作辦學費用。除上述補償款外，滇池公司和滇池學院無須再向雲南大學支付其他款項。

該公司董事認為：

(1)滇池學院轉設後，不再向雲南大學繳納任何合作辦學費用，因此減少成本開支並進一步增加集團盈利水平；

(2)滇池學院轉設後，將進一步釋放學生增量，招生規模及在校生總規模將有較大提升，並通過高質量教學實現學費較大提升，提高收入水平。雲南省2019年高等教育毛入學率46.1%，低於全國平均水平約5.5個百分點，對高等教育需求較大，招生規模未來有很大增長空間；

(3)滇池學院轉設後，有利於豐富辦學層次，增設市場亟需的高端優質高等職業教育，探索建設專業碩士點發展研究生教育，打造自身核心競爭力和優質辦學品牌；及

(4)滇池學院轉設後，根據教發廳[2020]2號文，將獲得更多政策扶持和發展紅利，「對轉設後獨立設置的學校，在招生計劃、項目申報、專業設置等方面給予傾斜支持；在生均撥款、財政獎補、貸款貼息、人才引進、購買服務、土地供應、稅費減免及金融支持等方面給予政策扶持」。

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