【專家點評】鄭勤龍：恒指短線反彈空間有限

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷火豐》變《雷山小過》之中。在易經，「雷」為震動之象，可類化為忽上忽落，今「豐」卦和「小過」卦皆帶有「雷」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的反彈空間將十分有限。

承接上周預示恒指在短期內仍會反覆尋底的《天水訟》變《天山遯》卦，結果恒指在上周三開市後便低開了數百點，隨後下跌至24200點水平才出現反彈，可說是應驗了警惕散戶即使大市在連日下跌後出現了小反彈，但仍不宜掉以輕心得太早的「訟」卦卦象。昨日大市雖升了92點，收報24732點，但向上動力仍略嫌有些不足。

「豐」卦帶有豐滿之象，豐字本義為盛滿了的豆，豆是古代盛肉的餐具，豆上盛滿了肉就是豐，而「小過」卦則有越過之意，然而由於「小過」卦所越過的幅度並不多，固此綜合卦象分析，預計恒指可再反彈的幅度已不多，就好似已盛滿了肉的豆，可再增加肉量的空亦有限。

玄學金融家 鄭勤龍

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