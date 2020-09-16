【名家筆陣】富蘭克林鄧普頓：科技板塊前景仍不俗

雖然受到疫情的影響，但世界許多地區都嘗試以不同形式進行經濟復甦。然而，我們仍然看到，全球國內生產總值(GDP)增長面臨許多結構性障礙，例如主要經濟體的高債務水平、已發展市場的人口結構、缺乏進行重大結構性改革的政治意願，及加劇的地緣政治和貿易風險。

在此環境下，無論GDP增長如何，相信投資者會更看重能夠實現收入和收益增長的企業，及一些能夠為疫情下的新常態提供解決方案的企業，例如在互動、網上購物及電子支付上等等。整體上，我們尋求一些能在科技與其他行業進行技術融合的企業。

在長期策略上，我們繼續重點關注具有良好長期增長前景、估值具有吸引力的優質企業。同時，亦注意避開以下企業：高度依賴受疫情影響最嚴重的行業；資產負債表較弱；在目前業務環境下自由現金流狀況面臨更多挑戰。

數碼化轉型及相關的主題一直是未來科技板塊的重點方向，包括金融科技、電子支付、數據分析、物聯網、人工智能(AI)、機器學習及5G網絡通信等。疫情下出現的新常態更令科技在我們生活中有着日益重要的作用，並且加快了企業數碼化的轉型趨勢。我們認為，在疫情前已大幅投資數碼化轉型的企業，現在正在收穫投資回報並藉此領先於其他競爭對手，因為引領數碼化轉型的企業能夠更有效地了解業務和客戶的需要。

另外，對科技企業的監管問題備受關注，例如最近Alphabet、亞馬遜、Facebook和蘋果公司(Apple Inc.)等關鍵數碼化領導者的商業行為受到了調查。我們也關注即將舉行的美國總統大選可能對科技板塊產生的影響，包括政府對大型科技企業的審查。

我們對科技板塊前景仍感樂觀，科技板塊表現一直良好，股票估值可能成為一個令人擔心的問題，但我們認為新投資者進入該板塊是推動估值上升的原因，這些投資者希望獲得結構性增長、更穩定的盈利狀況，以及可以在相關行業中找到優質企業。

富蘭克林鄧普頓股票團隊基金經理 Jonathan Curtis

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