【股民熱話】人民幣持續升值　投資應如何部署？

近期美元弱勢，人民幣相對偏強。周二(15日)在岸人民幣兌美元匯率急升460點子，連續收復了6.8、6.79、6.78三大關口。同時，更能反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率更收復6.77關口，最高見6.7661，乃去年5月以來首次。

屈指一算，人民幣匯率升值趨勢明顯，從今年5月底起計算，截至周二創下的高位為止，離岸人民幣對美元匯率足足累漲超過4,000點子，捉得正呢個升值浪潮，回報都幾唔錯！

人民幣之所以持續轉強，歸納有三大原因：

首先，隨着美國聯儲局推出無限量寬，次季以來美元指數進入下行通道，至今未扭轉弱勢。美元貶值下，多種貨幣相對升值，人民幣匯率亦不例外。

第二，從宏觀角度看，中國的疫情早已受控，經濟率先復甦，貨幣政策正常化亦使得中美利差長期持續。反觀美國，聯儲局年內都難加息，末季的疫後經濟復甦亦充滿不明朗因素，加上美國政府財赤持續惡化惹來關注，皆不利美元表現。

第三，美國11月總統大選前，也許弱美元是特朗普政府主導的策略之一，以撐住出口等經濟環節。可11月後政局底定，不排除又會有新方向。

如是者，到底人民幣本輪升值潮係咪已經差唔多，選股有何啟示？

筆者認為，年內人民幣再升值空間未必太大，一來這樣不利中國出口競爭力，二來當歐、美等經濟體末季經濟和生產開始逐步復常，對中國的貿易需求可能會減少，經濟壓力或會回升，人民幣過強並不利於宏觀需要。

更大機會出現的是，人民幣會維持在現水平一段時間，匯率穩定的環境，更有利於吸引外資，並為中國資產估值帶來支持。

選股上，航空股有望受惠美元貶值而人民幣升值，但當然這還得末季的運輸量反彈作配合，始終油價低企，有利航企控制成本，只要運輸量逐步復常，三大中資航空股股價有望反覆向年初高位推進，止蝕位可參考20天線。

理論上，中資金融股板塊亦能憑藉「人民幣資產」概念，而受惠人民幣升值潮，A股也不宜過分看淡。

當然，唔少香港投資者都喜歡做人民幣定存，若手持人民幣有實際用途，繼續做定存收息亦無妨；若以新資金換入，則宜考慮在中資股和存款兩者間作適當分配，以保持組合的流動性。

東網財經專欄作者 帥哥

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