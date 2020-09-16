【市前重點睇】納指漲逾1%　油價反彈

●美匯指數企93.05，離岸人民幣(CNH)見6.7806，港匯報7.7501，美元兌日圓處105.37，歐元跌至1.1844，英鎊報1.2878。金價跌至1,953美元。布油升至40.53美元，紐油漲至38.4美元。道指期貨下跌。

●獲股神巴菲特及道指新貴Salesforce青睞的雲端服務商Snowflake，將以120美元的定價上市，超出之前介乎100至110美元的招股價範圍，市值預期達到330億美元。

●外國傳媒報道，美國總統特朗普女婿兼高級顧問庫斯納表示，新的刺激方案可能要等到11月大選之後才能推出。這表態暗示國會距離達成協議還很遙遠。

●美國10年期國債孳息率升0.66點子，報0.6789厘。

●港股ADR指數收報24,839點，升106點或0.43%。

●即月恒生指數夜期收報24,827點，升82點，高水94點，成交15,762張。

●紐約期油收報每桶38.28美元，升1.02美元或2.74%；布蘭特期油收報每桶40.53美元，升92美仙或2.3%。

●紐約12月期金收報每安士1,966.2美元，升2.5美元或0.1%，創自9月1日以來收市新高，並已經連升兩日。

●世貿組織裁定美國對中國加徵關稅違反貿易規則，美方稱不會對中美貿易協議有影響。

●面對加拿大的反制威脅，美國宣布取消對加拿大部分鋁產品開徵的關稅。

●美國媒體報道，特朗普政府將在周二(15日)下午(香港時間周三凌晨)批准甲骨文收購TikTok的提案。消息人士證實，決定會在9月15日出爐。

●若與瑞信合併遭否決，傳瑞銀將總部遷至法蘭克福。

●南韓央行委員敦促採取非利率工具，謹慎對待金融失衡風險。

●中國8月外匯佔款21.16萬億人民幣，連續7個月減少。

●香港8月港口貨櫃吞吐量回落，按年跌3.1%。

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