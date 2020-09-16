【專家點評】古勝：融創中國有勢可追？

計埋尋日，港股已連升三個交易日，成交金額亦終於回升。昨收報24,732點，微升92點，成交逾1,100億元。另昨又有熱錢流入香港，金管局再度出手沽逾27億港元，料為月底至下月初上市的螞蟻集團做準備。咁樣睇，雖然港股仍然反覆，但大幅調整的可能性正在降低。

早前講過，新經濟股或因為升得多，近日股價受壓，反而舊經濟股就有資金追捧，最近就輪到內房股。昨國家統計局公布，今年首8個月商品房銷售達9.69萬億元人民幣，按年升1.6%，扭轉首7個月的跌幅；加上人民幣匯價企1年高位，利好重債的內房股。

睇走勢，融創近日調整至31元水平的重要支持位，股價即見彈力，昨一度高見33.5元，最終收報32.5元，升近3%。現股價已企上32元水平的10天線，建議約32元附近小注上車，短線阻力位36元，向下跌穿31元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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