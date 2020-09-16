「藝里坊‧2號」會所Club Glamp 適合年輕人愛大自然潮流

恒基地產（00012）以Urban Art打造港島西藝文蘇豪「藝里坊ARTLANE」，當中最新推出的「藝里坊‧2號」，特設主題會所Club Glamp，空間與設備規劃匠心獨運，迎合年輕一代的生活和潮流趨勢。

因應近年愈來愈多年輕人喜愛體驗大自然，掀起一股露營風潮，「藝里坊‧2號」的會所特別以「至潮露營Glamping」為主題，採用綠化設計概念，無論位處會所室內空間或綠化園林，都恍如置身自然之中。

主題會所Club Glamp面積3,953方呎，而綠化園林則為1,469方呎，合共5,422方呎，將綠意由室外延伸到室內，配套規劃別出心裁，合共提供16項多元化設施，動靜皆宜，包括Arty Party、GoGoalGym、V Run、i-brary、i-Nest及Arty Tree Top等，迎合年輕一代生活和潮流趨勢。

當中Glamping Fun以時尚風格打造至潮營地，讓住戶可以隨時潮玩Glamping，任何天氣下都可以打卡，提供最潮Glamping體驗。至於ArtLike Studio則設專業攝影配套，讓住戶可隨時隨心影相「呃like」。

同時，項目亦設綠化園林，當中垂直綠化牆，滿載清新氣息。綠化園林內的Arty Fountain以及藝術雕塑，設計優雅。住戶亦可於Party BBQ中，與三五知己共享燒烤之樂。

為方便日後住戶使用，發展商特意向法國大型連鎖運動用品店─DECATHLON搜羅全面露營用品，為住戶提供租借服務，全方位照顧住戶所需，由多功能露營天幕、露營帳篷，以至便利露營桌椅等，均可供租借，適合不同露營季節之用。

此外，發展商已公布首輪銷售安排，落實本周五(9月18日)下午3時截止接受認購，本周六(9月19日)正式開售80伙。當中包括72伙一房戶及8伙開放式單位，實用面積214至287方呎，折實售價介乎逾562.84萬至逾893.08萬元，呎價25,749至31,118元。