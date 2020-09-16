亞洲股市：日股跌逾50點 韓澳股穩升
2020年09月16日 08:32
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（Getty Images圖片）
亞洲主要股市升跌不一，日本日經225指數低開29點或0.1%，報23,425點，其後跌幅輕微擴大至57點或0.2%，報23,397點。
南韓首爾綜合指數低開4點或0.1%，報2,438點，最新倒升4點或0.1%，報2,448點。
澳股靠穩，最新升55點或0.9%，報6,135點。
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