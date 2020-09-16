【專家點評】馮宏遠：內需及商品股不宜高追

隨着內地經濟活動回復正常，傳統內需股走勢向好。

捕獵「納斯達克巨鯨」孫正義所引發的科技股跌浪，經過接近兩星期亦差不多告一段落。雖然，美國科技股短線下跌動力明顯減弱，但是並不代表短期有力破頂回升。一來今次除了「巨鯨」外，尚有不少散戶以股票期權Long CALL高位大注買入，元氣大傷後甚難短時間恢復；另外，投資者焦點亦由新經濟股轉移到經濟復甦型股票，包括各類民生消費股、工業股甚至大宗商品價格都見回升。

市場對疫苗即將研發成功推出，經濟活動恢復正常的憧憬，總是每隔一段時間就出現。雖然屢敗屢戰，不過既然短線市場邏輯是如此，作為投機者亦不應該與金錢鬥氣，撥出部分注碼轉換籌碼至傳統經濟股票作部署，以及在美國大選前降低注碼，減少交易頻率，態度轉趨觀望亦是十分合理。

策略上，美股市場進入大選前行情，預期走勢會呈上落市格局，股價集中短線波動但缺乏升幅，特別是之前升勢甚急的科技巨企，宜抱持炒反彈心態投機。至於中港股市，傳統內需股及商品股走勢較佳，惟大市仍欠動力，上述股份較適宜低吸，忌因見短線升勢而鹵莽追貨。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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