新股專輯：中通快遞明招股　入場費13535元

每股招股價268元，相當於34.58美元，較其美股周二(15日)收市價31.38元溢價10.23%。

中通快遞以同股不同權架構在港第二上市，每B類不同投票權股份享有10票投票權，是次計劃發行4,500萬股A類普通股，其中5%為公開發售，集資規模120.6億元。另有不多於15%超額配股權，令集資額可增至最多138.69億元。

文件指，中通快遞1份預託證券(ADS)相等於1股A類普通股，兩者可完全轉換。至於回撥機制方面，中通快遞公開發售部分超購100倍或以上，公開發售佔比將增至20%。

值得留意的是，公司董事及行政人員，以及阿里巴巴均有90日禁售期。初步招股文件披露，阿里以持股8.7%為主要股東，但在同股不同權架構下，其投票權僅得2.6%。

是次集資所得約50%用於用於基礎設施及產能發展；約25%用於賦能集團的網絡合作夥伴及加強網絡穩定性；約15%用於投資物流生態圈；餘下約10%用於一般公司用途。

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