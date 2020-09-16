【專家點評】陳錦興：信義能源引入知名機構看高一線
2020年09月16日 09:00
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恒指逐步靠穩，科技股的調整未演變至惡性拋售，惟市場不明朗因素仍在，加上市場配股活動增，氣氛偏審慎，而部分股份在逆市中創新高，值得留意。信義能源(03868)專注太陽能發電場，是信義光能(00968)的下游業務旗艦，兩隻股份今年以來均跑贏大市，反映市場重新看好可再生發電業務的前景。
信義能源最新配股集資，引入重磅投資，正是對其前景投以信心一票。集團早日公布向中國人壽保險及私募基金高瓴資本配售約3.58億股新股，佔擴大後股本5.03%，每股配售價為2.5元，折讓8.09%。公司預計集資淨額為8.93億元，將用作一般營運資金。即使集資規模不算大，重要是引入實力股東，讓資本市場關注公司的發展。
高瓴資本是港股資本市場的活躍參與者，在新股及私募等領域積極投資，屢有斬獲，特別是今年熱爆的生物醫藥新股，其投資戰績獲充分証明。因此，高瓴的信心一票，多少反映信義能源的業務前景。事實上，信義能源中期業績也不俗，營業額8.53億元，按年升34.1%。純利4.38億元，按年升22.9%；每股盈利6.48仙。派中期息6仙，較上年同期派5仙為高。
信義能源年初至今升幅達六成，近期藉消息急升，短線或有回吐壓力，然而公司基本面良好，發展太陽能電場也是大勢所趨，加上預測市盈率約15倍，息率近4厘，估值並不昂貴。建議3元吸納，目標價為3.5元，止蝕位可定於2.8元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
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