中國去年對外直接投資跌4.3%　規模居全球第二

中國商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯合發布《2019年度中國對外直接投資統計公報》顯示，2019年中國對外直接投資1,369.1億美元，按年下降4.3%，流量規模僅次於日本(2,266.5億美元)，繼續佔據全球第二位。

2019年底，中國對外直接投資存量達2.2萬億美元，次於美國(7.7萬億美元)和荷蘭(2.6萬億美元)。中國在全球外國直接投資中的影響力不斷擴大，流量佔全球比重連續4年超過一成，2019年佔10.4%；存量佔6.4%，按年持平。從雙向投資情況看，2019年中國對外直接投資規模低於吸引外資3.1%。

截至2019年底，中國超過2.75萬家境內投資者在全球188個國家(地區)設立對外直接投資企業4.4萬家，全球80%以上國家(地區)都有中國的投資，年底境外企業資產總額7.2萬億美元。在「一帶一路」沿線國家設立境外企業超過1萬家，2019年當年實現直接投資186.9億美元，按年增長4.5%，佔同期流量的13.7%；年末存量1,794.7億美元，佔存量總額的8.2%。2013至2019年中國對沿線國家累計直接投資1,173.1億美元。

2019年中國對外直接投資涵蓋國民經濟的18個行業大類，超過七成投資流向租賃和商務服務、製造、金融、批發和零售業四大行業。2019年末，中國對外直接投資存量的八成集中在服務業，主要分布在租賃和商務服務、批發和零售、金融、信息傳輸/軟件和信息技術服務、房地產、交通運輸/倉儲等領域。

至於2019年中央企業和單位對外非金融類直接投資272.1億美元，按年增長18%；地方企業897.4億美元，按年下降8.7%，佔全國非金融類流量的76.7%，較2018年下降4.3個百分點。廣東、上海、山東位列2019年地方對外直接投資前三甲。2019年底，地方企業對外非金融類直接投資存量達到7,855.5億美元，佔全國非金融類存量的40.4%。

去年境外企業向投資所在國繳納的各種稅金總額達560億美元，僱用外方員工226.6萬人，佔境外企業員工總數的60.5%。對外投資帶動出口1,167億美元，佔中國貨物出口總值的4.7%，實現銷售收入25,120億美元，按年增長4%。2019年中國境外企業的經營情況良好，逾七成企業盈利或持平。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020