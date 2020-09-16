人民幣速遞：中間價漲至6.7825　兌每百港元報87.5

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.7825，較上日大幅上調397點子，連升3日，重返去年5月初水平，續創16個月高位，而升幅則創今年4月8日以來最大。

離岸人民幣(CNH)兌美元最新報6.7811，每百港元兌87.5元人民幣。

亞洲市，美匯指數報93.16。

花旗表示，考慮到中國經濟復甦領先、國際收支改善、強勁的資本市場資金流入，以及隨着中央債券9月25日或被納入世界政府債券指數，預料人民幣將繼續表現出色，再上升機會大。

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