港股乏力　科網股撐市　滙豐跌穿32元

港股高開近百點後缺乏動力，恒生指數一度倒跌30點，暫升約60點，於24,700點水平上落。國企指數升20點，主板成交400億港元。

美股納指升逾1%，恒生科技指數亦升過百點跑贏大市。ATMX全線上升，騰訊漲0.8%；阿里巴巴升1.5%；美團點評升0.7%；小米集團升0.9%。

滙豐控股跌穿再創逾11年新低，最多跌0.6%，低見31.85元；今年累瀉逾47%。友邦保險及中國平安齊跌0.7%；中國銀行跌1.1%，合力拖低大市。

資金持續流入醫藥股，中國生物製藥漲1.6%；石藥集團及藥明生物升1%。信達生物飆8%，創67.2元新高；維亞生物漲5.5%。

新能源汽車概念熱炒，比亞迪股份創101.9元新高，暫飆3.5%企穩「紅底股」。恒大汽車反彈逾7%，高見26.9元。電池股贛鋒鋰業配股，股價早段跌4%後有買盤吸納，並倒升0.5%。

【09:20】騰訊漲逾1% 滙豐偏軟

港股開市向好，恒生指數升91點，報24,823點；國企指數高開45點，報9,874點；科技指數升53點，報7,401點。

美股納指漲逾1%，ATMX四大科網股有追捧。騰訊升1.6%，開市報538港元；阿里巴巴升0.9%報269.8元；美團點評升0.5%報245元；昨日受壓的小米集團彈0.4%，報22.45元。

滙豐控股偏軟，開市跌0.1%，再觸及32元的逾11年低位。其他重磅藍籌牛皮，友邦保險及工商銀行無起跌；香港交易所升0.1%；建設銀行升0.7%；中國平安除息，與中國移動齊升0.3%。

贛鋒鋰業折讓逾9%配售H股，開市跌3%，報38.8元。昨日受配股拖累的恒大汽車反彈2.4%，報25.65元。

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