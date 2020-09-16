【全球攬炒】日本出口跌14.8%　進口插20.8%

日本8月份出口持續下滑，按年跌14.8%，預期跌16.1%，前值跌19.2%，為連續第21個月下滑，但減幅為5個月來最小。進口按年跌20.8%，預期跌17.8%，前值跌22.3%。

8月份經季調後商品貿易帳順差3,505.62億日圓，預期順差233億日圓，前值逆差348億日圓。未季調商品貿易帳順差2,483億日圓，預期逆差150億日圓，前值順差116億日圓。

分析指出，日本內閣官房長官菅義偉預計周三(16日)稍後將獲國會推舉成為新任首相，須面對努力重振經濟的挑戰，包括上季經濟寫下歷來最大收縮幅度，他若要成功振興經濟，關鍵將在出口，這是日本增長的主要動力。

隨着中國復工，有助於日本出口免於進一步下滑。雖然中美緊張局勢升溫為展望增添不確定性，但美國經濟持續復甦，也有助提振本季需求。

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