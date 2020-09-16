A股快報：三大指數升跌不一　有色金屬股領跌

內地股市個別發展，滬綜指低開2點或0.08%，報3,293點；深成指低開19點或0.15%，至13,123點；創業板指數高開2點或0.1%，至2,597點。

板塊方面，有色金屬股領跌0.6%，船舶製造股跌0.5%，飛機製造及石油股跌0.2%至0.3%，地產及金融股偏軟；而煤炭股升0.2%。

蘋果公司舉行秋天發布會，推出4種全新產品，包括Apple Watch series 6、平價Apple Watch SE、iPad第8代及新iPad Air，且一如市場預期沒有推出新款iPhone。蘋果概念股普遍下跌，立訊精密及藍思科技跌幅不足1%，長信科技跌0.4%。

幸福藍海炒高逾5%。電影發行放映協會將影院入座率上限由50%，提升至75%。

創業板第四批註冊制新股上市，華業香料、譜尼測試及愛克股份分別高開336%、138%及107%。

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