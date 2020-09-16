傳美國擬對Facebook提出反壟斷訴訟

外電引述消息報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)擬對Facebook(Fb)提出反壟斷訴訟，可能到年底提出有關訴訟，惟目前尚未作出最終決定。

據悉，FTC對Fb的調查已進行了一年多，以確定其是否通過收購或其他行為損害競爭。FTC目前正在詢問有關Fb過去的收購，以及有關如何針對應用程式(App)開發者管理平台的問題。

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