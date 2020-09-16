數碼港向商戶及初創公司提供額外6個月租金寬減

數碼港宣布，為配合政府推出第三輪「防疫抗疫基金」，由今年10月1日起，向數碼港的商業租戶及初創公司提供額外6個月的租金寬減，以紓緩創科業界及初創企業因疫情持續而面對的經營壓力，協助社群內的中小企及初創企業，於疫情期間保持競爭力。

數碼港將在2020年10月1日至2021年3月31日期間，為數碼港園區的辦公室租戶、SmartSpace共用工作間用戶、零售與食肆營運商及荃灣Smart-Space共用工作間用戶，提供75%租金寬減。每個租戶可享租金寬減的租用面積以5,000方呎為上限，預計約760家企業及初創公司將會受惠，合資格租戶需向數碼港遞交相關申請，詳情可參考稍後發出的通知書。

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