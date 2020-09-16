「鱷王」達利奧警告　美元作為全球儲備貨幣地位岌岌可危

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人「鱷王」達利奧警告，由於美國政府在新冠肺炎疫情期間採取前所未有的措施以支持經濟，美元作為全球儲備貨幣數十年來的地位岌岌可危。

他解釋，雖然股市和黃金受惠於數萬億美元的財政支出和貨幣注入，但該些行動亦使美元貶值，同時增加美國在測試政府刺激措施的限制方面走得太遠的可能性，導致太多的債務產生和債務貨幣化。

早於7月時，達利奧已呼籲投資者應優先考慮投資股票和黃金，而不是債券及現金，因為後者提供的回報率為負，而且各國央行將印製更多貨幣。而橋水的「全天候基金」投資組合一直在轉向黃金和與通脹掛鈎的債券，使其投資的國家多樣化，並尋找更多現金流穩定的股票。

事實上，達利奧正經歷不利流年，甚至有可能失去對沖基金之王的頭銜。外電報道，他的1,480億美元的橋水今年損失慘重，截至8月份，旗下旗艦對沖基金Pure Alpha II暴跌18.6%。消息指出，該公司經歷十年來最嚴重的虧損，恐陷入危機管理問題之中。

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