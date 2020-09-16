IEA：OPEC上月石油產量增83萬桶　降第三及四季需求預測

國際能源機構(IEA)發表的月度報告指出，8月全球原油供應增加每日110萬桶，至9,170萬桶。石油輸出國組織(OPEC)將月度石油產量提高了每日83萬桶，沙特和阿聯酋引領漲幅。

8月份，OPEC產量為每日2,451萬桶，沙特供應量則增加每日50萬桶，至每日894萬桶，仍低於8月OPEC及聯盟(OPEC+)的配額；阿聯酋的產量增加了每日24萬桶，達到每日311萬桶，比目標高每日52萬桶。OPEC國家8月配額的遵守率為95%。

IEA將2020年第三和四季石油需求預測分別下調每日10萬桶及60萬桶，預計2020年非OPEC石油日產量將下降每日260萬桶，2021年將增加每日50萬桶。IEA預計2021年全球原油需求維持每日9,710萬桶。

IEA表示，中國將繼續強勁復甦，而印度則表現出疲軟迹象。

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