【全球攬炒】標普料印度全年經濟收縮9%
2020年09月16日 10:17
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（Getty Images圖片）
據外媒報道，國際評級機構標普預計，印度在截至2021年3月31日結束的2020至2021財年，經濟將收縮9%，而此前的預計為萎縮5%。
標普指出，雖然印度在6月份放鬆了封鎖措施，但持續反彈的新冠肺炎疫情將繼續抑制經濟活動。在疫情未得到控制的情況下，民眾消費和企業經營將持續受到影響。
印度中央統計局8月31日發布的數據顯示，今年4至6月該國經濟大幅下滑23.9%。
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