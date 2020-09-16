異動股：番禺工業地收儲獲賠償 珠江鋼管曾炒高3.2倍
2020年09月16日 10:18
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珠江鋼管(01938)番禺工業地收儲獲賠34.5億元人民幣，股價周三(16日)勁飆3.25倍，高見0.83港元，暫時成交逾2,000萬元。
公司公布，與廣州市土地開發中心訂立土地收儲補償協議，公司同意授出廣州市番禺區佔地約280,197平方米的工業用地作收儲，現金補償款34.534億元人民幣(下同)，預計直接收儲土地的除稅前收益約29.085億元。
公司料所得淨額34.514億元，其中26.5億元用於償還結欠廣東粵財信托或星宸的債務、補償款及利息；3.62億元償還其他債務；2.4億元支付收儲土地產生的成本；餘額撥作一般營運資金。
董事認為，直接收儲土地將不會對集團的業務及營運產生任何重大不利影響。
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