【科技商機】Apple Watch可單獨使用　主攻科技世代父母

2020年09月16日 10:20
  • 東網電視
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    美國蘋果公司(Apple Inc.)於發布會上推出4種全新產品，其中包括Apple Watch series 6(由3,199港元起)及平價Apple Watch SE(由2,199港元起)，今次賣點是當Apple Watch配上「Family Setup」功能，終於可以單獨使用，且主攻科技世代父母。
    Apple Watch推出5年來一直是iPhone的配件，但新款Apple Watch撘配「Family Setup」功能，用家毋須iPhone就能單獨使用Apple Watch，沒有iPhone下，亦能與家人通電話、傳簡訊及分享GPS位置，料可望吸引更多用戶。
    不過，新功能仍需由家庭一位擁有iPhone的成員作為管理人，完成設定後，Apple Watch會有自己的電話號碼，不必與iPhone連接，亦能收發訊息及打電話。
    Family Setup適用於有行動網路功能的Apple Watch 4以上版本。Apple營運總監Jeff Williams稱，此項功能可讓Apple Watch接觸更多用戶，對想要體驗Apple的消費者來說，Apple Watch可望成為許多人的第一款Apple產品，未來公司甚至有機會向他們銷售更多硬體及服務。
    至於Apple Watch 6新功能包含「血氧飽和度監測」，可透過紅外線感測器監測用戶血液中的氧氣含量，15秒內完成測量。
    Apple今趟的行銷策略主攻科技世代父母，如父母可以指定Apple Watch跟那些聯絡人聯繫，內建的自動位置通知功能，可讓小朋友抵達特定地點時傳送通知，而設置名為 Schooltime的功能，限制小孩不得在特定時間如上課中使用，父母亦可傳送虛擬貨幣，供小孩用Apple Pay購物時付款。
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