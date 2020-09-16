【科技商機】Apple Watch可單獨使用　主攻科技世代父母

美國蘋果公司(Apple Inc.)於發布會上推出4種全新產品，其中包括Apple Watch series 6(由3,199港元起)及平價Apple Watch SE(由2,199港元起)，今次賣點是當Apple Watch配上「Family Setup」功能，終於可以單獨使用，且主攻科技世代父母。

Apple Watch推出5年來一直是iPhone的配件，但新款Apple Watch撘配「Family Setup」功能，用家毋須iPhone就能單獨使用Apple Watch，沒有iPhone下，亦能與家人通電話、傳簡訊及分享GPS位置，料可望吸引更多用戶。

不過，新功能仍需由家庭一位擁有iPhone的成員作為管理人，完成設定後，Apple Watch會有自己的電話號碼，不必與iPhone連接，亦能收發訊息及打電話。

Family Setup適用於有行動網路功能的Apple Watch 4以上版本。Apple營運總監Jeff Williams稱，此項功能可讓Apple Watch接觸更多用戶，對想要體驗Apple的消費者來說，Apple Watch可望成為許多人的第一款Apple產品，未來公司甚至有機會向他們銷售更多硬體及服務。

至於Apple Watch 6新功能包含「血氧飽和度監測」，可透過紅外線感測器監測用戶血液中的氧氣含量，15秒內完成測量。

Apple今趟的行銷策略主攻科技世代父母，如父母可以指定Apple Watch跟那些聯絡人聯繫，內建的自動位置通知功能，可讓小朋友抵達特定地點時傳送通知，而設置名為 Schooltime的功能，限制小孩不得在特定時間如上課中使用，父母亦可傳送虛擬貨幣，供小孩用Apple Pay購物時付款。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020