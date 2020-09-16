【全球經貿戰】特朗普樂見其成？世貿裁決將加快美國「離隊」

外媒報道，雖然世界貿易組織(WTO)裁定美國對超過2,340億美元中國商品加徵關稅違反國際規則，但這個結果並不能阻止美國實施「美國優先」貿易政策，亦無助於改變當前的貿易環境。

美國貿易代表萊蒂澤表示， WTO發布的報告「堅定了」總統特朗普尋求解散諸如WTO等多邊組織的強勢對外政策。

雖然，世貿這項裁決使中國在牌面上取得了勝利，但實際效力不大，因為美國阻止重啟爭端處理上訴小組，對WTO行使權力構成了阻礙。

萊蒂澤表示，美國必須被允許捍衞自身免受不正當貿易行為的侵害，特朗普政府不會允許中國利用WTO獲得對美國工人、企業、農民和牧場主的不公平優勢，又指世貿的報告不會對第一階段中美貿易協議產生影響。

特朗普周二在該報告發布後亦明言，他不是這個機構的「擁護者」，但將會考慮該裁決。他指出：「也許我們必須對WTO做出一些行動，因為他們讓中國逍遙法外」，又稱「我們會研究一下。但我不是WTO的忠實擁護者，我現在可以明確地告訴你們。也許他們幫了我們一個大忙。」

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