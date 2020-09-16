美媒指TikTok將成為獨立美國企業　甲骨文持股將不過半

美國總統特朗普周二(15日)表示，知悉甲骨文非常接近與TikTok達成協議，白宮很快就會決定是否批准這筆交易。美國傳媒則報道，字節跳動將讓TikTok成為獨立的美國企業，並把全球業務置於這個美國公司之下，甲骨文將是持有少數股權的股東，字節跳動仍保有多數股權。

報道引述消息指，有關方面向美國官員提出可以避免禁令的交易條件，即由字節跳動新設立一家總部在美國的公司，把TikTok全球業務置於該公司之下，甲骨文將擁有TikTok全球而非只有美國事業的股權，字節跳動則是新公司的大股東；其他美國投資者—可能包括沃爾瑪，將持有少數股權，惟交易細節仍可能改變。

美國財長姆紐欽周二表示，字節跳動承諾將TikTok Global打造成總部在美國的企業。

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