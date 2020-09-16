港股格局：梁杰文籲適時減持中美關係敏感股

他預期，配合新股熱潮持續，吸引熱錢流入港股，恒指有機會逐步重上25,000點，惟港股成交未見明顯上升，反映市場仍憂慮美國總統選舉前，美方會否再出招制裁中國公司。

他認為，投資者可繼續持有上半年業績理想，或有內需概念、少受外圍波動的股份，憧憬中國經濟最壞情況已過，博企業盈利恢復增長。另一邊廂，若持有的是對中美關係敏感的股份，例如個別科技股、出口股，當恒指升至25,500點附近，應酌量減持這類股份。

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