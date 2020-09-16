港股格局：梁杰文籲適時減持中美關係敏感股
2020年09月16日 10:27
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港股周三早間曾升穿24,800點，宏高證券投資經理梁杰文表示，港股投資氣氛見回暖，恒指近日跌至接近兩萬四水平已有資金吸納，指數「跌不落」，而且創一年高位的股份分布愈見廣泛，例如比亞迪股份(01211)、李寧(02331)、海底撈(06862)等，反映即使恒指仍在兩萬五以下，資金仍熱炒個別股份。
他預期，配合新股熱潮持續，吸引熱錢流入港股，恒指有機會逐步重上25,000點，惟港股成交未見明顯上升，反映市場仍憂慮美國總統選舉前，美方會否再出招制裁中國公司。
他認為，投資者可繼續持有上半年業績理想，或有內需概念、少受外圍波動的股份，憧憬中國經濟最壞情況已過，博企業盈利恢復增長。另一邊廂，若持有的是對中美關係敏感的股份，例如個別科技股、出口股，當恒指升至25,500點附近，應酌量減持這類股份。
至於滙豐控股(00005)周二跌穿32港元，再創逾11年低位，他認為沒有貨的投資者應繼續忍手，因其技術走勢轉差，或預示銀行在撥備和壞帳的上升風險，且明年能否恢復派息仍是未知之數。
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