【英歐貿談】年底前英國動盪不安　央行已準備出手…

隨着英國經濟從新冠肺炎疫情中反彈的樂觀情緒逐漸消退，英倫銀行(英國央行)料將在本周為進一步的貨幣刺激奠定基礎。

外電報道，儘管經濟學家和投資者不認為央行會立即出手，但他們普遍預計，英央行的債券購買計劃將在年底之前再次擴大。倫敦時間周四中午發布的最新政策決定可能會支持這一觀點。

隨着失業人數的增加，應對疫情上升而推出新的社會限制措施，以及與歐盟的貿易談判陷入危險，英國的2020年看來將在動盪中結束。

經濟學家預計，7,450億英鎊的債券購買計劃，到了11月份將再增加500億英鎊，屆時將發布最新的經濟預測，距離英國退出歐盟的過渡期結束僅剩下數周。

雖然減息可能不是英央行的首選，但貨幣市場已經預期最早在2月份就會下調利率。美國銀行經濟學家表示，如果英國未能與歐盟達成貿易協議，主要利率可能降至-0.5%。

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