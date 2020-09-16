【全球經貿戰】美堵華為掀巨變　為何日台韓廠商沒反抗？

美國對華為新禁令周二(15日)正式生效，旗下海思半導體的麒麟系列晶片將全面停產，華為手機業務首當其衝。外媒報道，儘管禁令打擊力道大，華為暫無倒閉之虞。對於美國總統特朗普下令除了美企要停止供貨予華為，何解日本、南韓、台灣等半導體企業也乖乖遵從禁令斷供華為晶片？

分析指，這主要有兩大原因，分別是內地沒有獨立的晶片設計和製造能力，以及美國技術在全球晶片業的地位無可取代。

報道以華為最先進麒麟9000晶片為例，一個晶片從無到有，要經歷設計、製造、封裝和測試等環節。在技術含量最低的封裝和測試部分，內地本土企業可以滿足華為的需求。

在設計上，雖然麒麟9000是華為海思所設計，但過程中所需的必備軟件EDA(電子設計自動化)，在這個領域三大巨頭Cadence、Synopsys和Mentor Graphics等處於壟斷地位，無一不是美國企業，內地廠商還沒有能力全面支持產業發展。

至於製造部分，代工龍頭為台積電，華為麒麟9000晶片為最先進5納米製程，只有荷蘭廠商艾司摩爾(ASML)極紫外光(EUV)微影設備能因應所需，不過ASML有美國資金和技術背景，故所有用到EUV設備的企業，都受美國禁令限制。內地上海微電子裝備公司雖有EUV，但製程為90納米，遠遠落後ASML好幾個世代，無法滿足華為需求。

可見，在半導體的核心技術、設備、專利，皆有美國公司的參與，只要任何一個環節美國退出，整個晶片生產都要停頓。即使華為在禁令前大增存貨，但相信難撐多久，如今正面對被迫退出智慧手機市場的危機，且看如何收拾殘局。

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