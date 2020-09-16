【科技商機】Apple與新加坡合作推動全國健康計劃

蘋果公司(Apple Inc.)在16日的發表會中宣布，將與新加坡進行一項合作，透過Apple Watch來推動全國健康促進計劃--LumiHealth。具體是擁有Apple Watch、符合條件的新加坡居民，可以自由選擇加入。這項合作整合科技，還有行為相關資訊，鼓勵參與者可以維持健康的生活形態。參與計劃的使用者所被收集的資料與目的，皆會在參與時被詳盡傳達。預計這項兩年期的計劃將在2020年10月底推出，用戶目前可在App Store中提前預訂LumiHealth App。

據講，LumiHealth充分發揮Apple Watch的功能，透過個人化提醒、方案、活動指導及獎勵，鼓勵並讓新加坡人與居民養成健康習慣。在app內，使用者會和親切的星際探險家一起踏上旅程，環遊各式世界，面對根據年齡、性別及體重而異的個人化任務，皆由他引導使用者完成。他們可以透過步行，還有游泳、瑜伽及其他活動，達成每周的活動目標。

LumiHealth也會提醒使用者前往接受健康篩檢和施打疫苗，還有參與各式健康挑戰，以改善睡眠習慣和加強正念，以及鼓勵健康飲食。使用者完成這些目標與挑戰，即可幫助星際探險家返回家園，同時全程參與這為期兩年的計劃，還可獲取最高可達380新加坡元的獎勵(將會以新加坡健保促進局推出的數碼消費券形式提供)。每位參加者都必須要有Apple Watch，並從App Store下載LumiHealth app。

參與LumiHealth計劃的使用者需要擁有Apple Watch，以及可執行iOS 13以上的iPhone。Apple Watch需要執行watchOS 6及以後的版本，跟Apple Watch Series 3以及之後的機種將會搭配的最好。

LumiHealth是新加坡向國際醫療保健與科技公司徵求提案，以兩年為期，透過不同方式多管齊下，尋求改善國民生活與健康的一項計劃。是新加坡基於發展Smart Nation計劃中的一環。LumiHealth是一項自願性計劃，使用者選擇加入之時，必須同意與LumiHealth分享資訊，且所分享的資料會被作為何用，都會詳細說明清楚，而且隨時都可選擇退出。

所收集任何可識別的個人資訊，只用來讓app提供個人化且與使用者需求相關的體驗。所有使用者資料都會經過加密，以保護隱私。用以儲存資料的高度安全系統，完全符合新加坡的資料隱私與安全法律規範。

Apple過往也曾與醫療機構、或者保險組織合作，透過iPhone或是Apple Watch來進行研究計劃，或者提供作為促進健康的產品之一。但本次與新加坡合作，算是推行一個全國性的計劃，且合作期間長達2年，並具備完整的獎勵制度，來協助用戶能夠在期間順利培養能促進健康的生活形態。對於Apple而言是影響深遠的一次嘗試與挑戰，預期其計劃結果將別具指標性意義。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020