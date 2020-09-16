【瑞通推介】滙豐跌穿32元　輪證夠值搏？

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望聯儲局議息結果，道指隔晚曾升逾200點，其後反覆回軟，收報27,995點，微升2點；恒指連升3日、重越10天及100天線後，今早於24,700點水平好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,700萬元，反映投資者繼續看淡後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

內地媒體報道，阿里巴巴將在今日宣布新業務，且已在阿里巴巴保密3年，內部少有人知道。有消息指，此業務為阿里巴巴「新製造」平台「迅犀」(xunxi.com)，並即將上線。阿里好倉昨日有超過1,900萬元淨流入。

今早資金追入其認購小米副董事長林斌減持3.5億股小米股份，拖累股份昨曾跌至22.1元，全日收挫逾5%於22.35元，失守配售價，為表現最差藍籌。不過，北水仍然力吸，淨買入逾6億元。投資者憧憬小米將受惠華為禁令，可搶佔華為流失的部分市場份額。小米今早反彈近1%。輪證資金流方面，昨有近6,000萬元淨流入其好倉，以個股好淡倉計算，小米好倉有最多資金淨流入，而其淡倉同日則錄逾740萬元淨流出。

內地今年首8個月全國房地產開發投資按年增4.6%，增速較首7個月擴大1.2個百分點，適逢正處「金九銀十」內地樓市銷售旺季，以及人民幣匯價創16個月高，帶動近日受調控房地產企業融資的「三條紅線」影響的內房股走勢轉強。融創昨升2.85%，收報32.5元，盤中曾升抵33.5元，升穿20天線；今早曾升約1%，上試33元，其後升幅收窄。昨分別有逾190萬元和近20萬元淨流入其好倉和淡倉。

滙豐控股繼續積弱，昨日即市低見32元，跌穿上月4日低位，創金融海嘯後新低，全日收報32.05元，跌0.47%，連跌5個交易日，多條移動平均線走勢向下，且連續3日成交額不足6億元；今年以來累跌47%，為表現最差的藍籌股。今早反彈乏力，再度失守32元。昨有約60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾10萬元淨流入。

內地發改委產業發展司近日提到必須加快推進汽車產業創新發展，配合內地汽車銷量連月同比錄雙位數增長，反映國內需求持續復甦，帶動汽車板塊。吉利汽車近日於16元水平穿梭，昨收升1.4%於16.18元，收復20天線，盤中曾逼近16.4元；今早於16元以上好淡爭持。昨有逾100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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