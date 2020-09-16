新冠肺炎：美國銀行家警告　今年收入將遜預期

外電報道，美國頂級銀行的高級管理層都在警告，由於新冠肺炎疫情期間貸款需求疲軟，2020年銀行業的收入將低於預期。

按資產計算是美國第二大銀行的美國銀行表示，今年兩次對企業客戶進行調查時，對新貸款的需求不大。根據投資者報告和Refinitiv的數據，這家銀行的貸款餘額本月初跌破了疫情前的水平，以第三季度計，有可能是自2015年以來首次收縮。

歸其原因，消費者從政府刺激計劃中獲得了更多現金，而支出卻減少了，他們就動用了部分資金來償還債務。此外，大型企業客戶已經從資本市場籌集了現金，而這是由美國聯儲局而不是銀行來支持的。這一變化導致美國銀行將其季度淨利息收入的前景下調了約4億美元。

在同一次會議上，摩根大通將年度淨利息收入預期下調了10億美元，理由是預期貸款需求將下降。

最大的信用卡發行商之一的花旗集團亦指出，消費者借貸減少是其第三季度收入下降的原因。

低迷的貸款需求是銀行的最新阻力，在經濟衰退中，銀行受到不良貸款預期成本的打擊。聯儲局將利率維持在接近零的水平以支撐經濟，但這也意味着銀行從貸款中獲得的收益更少。

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