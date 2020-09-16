港股格局：張智威料窄幅上落　滙豐咩位係「分手價」？

信誠證券聯席董事張智威表示，港股早前出現調整，但現時已見喘穩，相信大市未擺脫上落格局，恒指料在100天線(現處24,681點)附近徘徊，升至25,000點料有阻力，下方支持則在24,000點。值得一提的是，美國11月總統大選將至，民主、共和兩黨料大打「中國牌」，美股將趨波動，港股亦難獨善其身，屆時提防市況將風高浪急。

內地力谷「內循環」，加上人民幣持續轉強，帶動內房股回勇。但張認為，內房股增長動力不大，且負債太高一直為人詬病，市場憂慮資金鏈斷裂，料股價上升空間有限。他建議留意最近調整已多的科網股、醫藥股，或者保險股。

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