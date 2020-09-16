【英歐貿談】歐盟消息指英國在漁業僵局謀突破

外電引述歐盟消息指，英國已採取行動打破英國脫歐貿易談判中的漁業僵局。

有關捕魚權問題，國家援助規則和其他公平市場競爭保證以及解決未來爭端的方式的分歧幾乎使談判陷入僵局。但報道指出，英國上周在與歐盟的貿易談判中對漁業提供了暫時的讓步，已提出了兩個關於漁業的想法，似乎正在謹慎地向技術談判中的一些漁業開放邁進。

英國已經表示，過渡時期結束後，它將成為一個「獨立的沿海國家」，使它能夠控制自己的水域，在其中捕魚的人，並增加英國的產量。英國退歐支持者將漁業視為主權的重要標誌，並說英國水域的漁場應主要供英國漁民使用。歐盟則表示，它希望達成一項「公平交易」，以允許來自法國和荷蘭等歐盟成員國的船隻進入。

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