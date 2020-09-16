【專家點評】王昕媛：油企巨頭看淡石油　油價會點走？

回顧近期油價，整個暑假油價沒有大的波動，主要因石油供需之間建立穩定再平衡關係。一方面，供給端回升在中國進口斷崖式放緩後平穩，另一方面，需求端因受到OPEC供給回升，導致美國重開的產能被迫關停，庫存再平穩、供需處於緊平衡、油價維持45美元/桶左右。但是在其後的9月初，沙特阿美(Saudi Aramco)下調美國和亞洲的各品類原油價格，反映出對於全球需求疲弱的擔憂，同時也抑制油價的上行和美國頁岩油Shale Gas的前期關停產能得重啟。

最新，9月14日，英國石油公司(BP)發布2020年全球能源展望，主要觀點是Peak Oil(原油需求見頂)可能已經發生，這是國際石油公司中第一個發布這類言論的公司。根據BP石油原油需求的三種情形假設(business as usual(正常)、rapid(被加速替代)和net zero(零碳排放))，未來30年國際原油需求進入下行周期，下行的速度依次遞增。最悲觀的情景下(net zero)，從2018年到2050年，全球原油需求預計下降超過7,000萬桶/天，主要來自交通和燃料領域。在「正常」的情況下，需求將有所復甦，但在接下來的20年中，持平於每天接近1億桶的水平。

首席執行官Bernard Looney在8月表示，他將在未來10年將石油和天然氣產量減少40%，同時每年花費多達50億美元建設全球最大的可再生能源業務之一 。這是因為他懷疑受到大流行、更嚴格的政府政策和消費者行為改變影響，石油消費可能已經達到峰值。如果未來石油需求真如BP所言已經見頂，那麼未來可能會有幾件事情是可以肯定的，第一，非OPEC地​​區可能未必有石油增產空間，特別是美國頁岩油Shale Gas的發展前景將受限制。第二，長期油價可能維持在45美元/桶，WTI維持在40美元/桶左右(以剛剛達到shale gas 的盈虧平衡點來保證shale gas生產商退出市場)。第三，我們目前普遍意義上對於每一家上游企業的CAPEX的預期可能都將面臨下調。當然，這一切的前提都是我們認可BP的這個模型。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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