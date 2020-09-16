惠譽確認恒大集團「B+」評級　展望穩定

惠譽同時確認恒大集團的高級無抵押等級為「B」，回收率等級為「RR5」，並授予恒大地產全資離岸融資平台天基控股有限公司「B+」的長期發行人違約評級，展望「穩定」，及「B」的高級無抵押等級，回收率等級為「RR5」。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020