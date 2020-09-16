惠譽確認恒大集團「B+」評級 展望穩定
2020年09月16日 10:51
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內地媒體引述惠譽報告，確認中國恒大集團(03333)及其子公司恒大地產集團有限公司的長期外幣發行人違約評級為「B+」，展望穩定。
惠譽同時確認恒大集團的高級無抵押等級為「B」，回收率等級為「RR5」，並授予恒大地產全資離岸融資平台天基控股有限公司「B+」的長期發行人違約評級，展望「穩定」，及「B」的高級無抵押等級，回收率等級為「RR5」。
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