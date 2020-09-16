【地區競爭】巴克萊將在新加坡設立電子外匯交易中心

外媒報道，英國銀行巴克萊將擴大新加坡的外匯業務規模，建立一個名為「BARX」的本地版交易系統，成為紐約、倫敦和東京以外的第四個電子外匯交易中心。

此外，有指該公司為削減成本，迫使亞太區外匯交易負責人Pritpal Gill離職。外媒引述知情人士稱，亞太地區G10外匯和外匯期權交易負責人Gill即將離任，為該行企業和投資部門成本削減措施的一部分。Gill於2019年1月加入巴克萊，在新加坡任職。他此前負責營運一個家族理財室，還曾在花旗集團工作。巴克萊駐孟買的代表不予置評。

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