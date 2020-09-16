神州控股考慮內地科創板上市

神州控股截至6月30日止6個月溢利2.43億港元，按年增加920倍；每股盈利14.82仙；每股派息3.6仙。上半年業績理想，主要業務智慧產業鏈附屬科捷集團已於去年下半年起進入收成期，以及旗艦大數據產品「燕雲DaaS」在多個城市落地發展智慧城市3.0項目所帶動。

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