神州控股考慮內地科創板上市
2020年09月16日 10:52
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
內地傳媒報道，神州控股(00861)高管表示，已收到科創板上市邀請，將審慎考慮。
神州控股截至6月30日止6個月溢利2.43億港元，按年增加920倍；每股盈利14.82仙；每股派息3.6仙。上半年業績理想，主要業務智慧產業鏈附屬科捷集團已於去年下半年起進入收成期，以及旗艦大數據產品「燕雲DaaS」在多個城市落地發展智慧城市3.0項目所帶動。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！