調查：騰訊兩熱門手遊吸金量續佔全球首位

其中，內地玩家貢獻了59%的收入，美國和日本玩家分別貢獻9.5%和5.2%。騰訊《王者榮耀》8月收入超過2.04億美元，增長增長25.5%，位列榜單第二名。內地版本貢獻了95%的收入，其次為泰國版本佔1.7%。

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