調查：騰訊兩熱門手遊吸金量續佔全球首位
2020年09月16日 10:53
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內媒引述Sensor Tower數據顯示，2020年8月騰訊控股(00700)旗下《PUBG Mobile》及內地版《和平精英》全球吸金2.21億美元，較2019年8月增長25.5%，蟬聯全球手游收入榜冠軍。
其中，內地玩家貢獻了59%的收入，美國和日本玩家分別貢獻9.5%和5.2%。騰訊《王者榮耀》8月收入超過2.04億美元，增長增長25.5%，位列榜單第二名。內地版本貢獻了95%的收入，其次為泰國版本佔1.7%。
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