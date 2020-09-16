人民幣匯率還能漲多少？券商估升到呢個位...

太平洋證券表示，人民幣匯率升破6.8，如果從今年5月底人民幣匯率底部7.16計起，不到4個月匯率升幅達4.7%，同時亦反映了美匯疲弱，同期美匯指數下降了5.4%。

該行指，中國經濟率先走出疫情，但相關產業並沒有出現或回報率突然上升，人民幣沒有太多內生升值的動能。人民幣匯率升值因為還是美國聯儲局降低了全球利率中樞。與美國貨幣政策評估，當前中國貨幣政策處於相對穩健的態勢，10年期中美利差上升至2.47%的歷史高位。考慮到其他新興市場經濟體相對寬鬆的貨幣環境，如果中國持續實施相對穩健的貨幣政策，人民幣匯率的升值速度可能會比其他新興市場國家回報，引發實際有效匯率升值。

同時，在新冠疫情和原油價格暴跌的衝擊下，聯儲局重啟無上限的量化寬鬆貨幣政策，美聯儲資產負債表規模擴大。直到9月15日，聯儲局資產負債表規模高達7萬億美元，相比3月中旬增加了2.6萬億美元。聯儲局減少了寬鬆的規模，會提振美國經濟，刺激需求，同時也向全球提供了更多流動性，降低了美國長端利率，這將會降低美元吸引力，而包括人民幣內部的其他新興市場貨幣將面臨升值壓力。

該行稱，簡化寬鬆政策存在的兩類國際渠道。第一是投資組合渠道，聯儲局的資產購買行為直接影響資產價格，並且改變投資者的風險偏好，改變投資者的投資組合。第二是流動性渠道，通過上述資產購買可以有效地收復市場功能，降低市場的流動性溢價。以上兩類渠道都會改變其他國家相對美元的匯率水平。美國量化寬鬆政策推動股權資本轉移新興市場經濟體，在這個過程中，美元總體不過，兩種類型的渠道要發揮作用，需要相對穩定的經濟指標，相對時間相對而言，從過去的經驗來看，從聯儲局實施量寬，到美匯指數下降，大致需要5個月時間。根據美國國會辦公室的預測數據，未來兩年內聯邦基金利率將維持在零利率水平，這預示美聯儲無限量的量寬操作至少會持續到2021年。

在聯儲局實施量化寬鬆政策的過程中，美國國債長端利率和美元指數都會承受壓力，美匯指數進入下行通道。

最近幾個月，美匯指數的走勢與美國的通貨膨脹出現了異常明顯的分化趨勢，同時呈現顯著負相關性。尤其是從4月份至今，這是因為在疫情衝擊下，由於美國政府實施了救援的緩和和刺激政策，很多失業的情況下，美匯指數反而進一步下探，短期內也未見企穩趨勢。通過美國經濟復甦，由於工資壓縮，各行業工資維持較高增速，逐步會隨之增長。同時，聯儲局宣布採用靈活形式的平均目標制，表示會容忍裂紋上行至2%，在這種情況下，歐洲對通脹容忍度相對較高，兩相比較，聯儲局的寬鬆速度波動，因此美國預期超過強，美匯指數壓力減小。

人民幣匯率已經進入波動性的升值通道，但升值的幅度會受到中美基線政治壓力的限制。參照過去一輪中美貿易衝突的經驗，該行採用人民幣匯率與美匯指數趨勢之差作為評估中美關係影響程度的指標。

圖表顯示，中美衝突最激烈的是2018年10月和2019年10月，人民幣匯率貶值幅度超過美匯指數升值幅度接近6%。衝突最緩和的時期是2019年4月底，當時大家普遍預期中美即將達成貿易協議，人民幣匯率相對美匯指數有接近1%的升值。近期中美關係再度緊張，今年6月，人民幣匯率貶值幅度再度超過美元升值幅度約6%，此後逐步進入下行通道，9月15日替代5.8%。如果中美關係沒有進一步加劇惡化，人民幣匯率即將繼續升值，最高可能會進入6.5至6.6之間。

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