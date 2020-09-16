【專家點評】陳樂怡：炒內房復甦 應該揀邊2隻？
2020年09月16日 11:00
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(中新社圖片)
隔晚美股反彈，加上中國8月經濟數據勝預期，港股周二升92點至24,732點，收復10天及100天線。國指升22點至9,829點。大市成交額為1,159億元。人民幣偏強，加上首8個月房地產投資加快，內房股上升，碧桂園(02007)升2.5%，融創中國(01918)走高2.8%。汽車股做好，比亞迪(01211)飆12.6%，長城汽車(2333)升3.1%。
內房於7至8月銷售增速加快，促使開發商加快投資。據國統局數據顯示，首8個月全國房地產開發投資88,454億元人民幣，按年增長4.6%，增速較1至7月加快1.2個百分點。踏入金九銀十旺季，銷售表現有望持續改善。此外，人民幣偏強，利好美元債重的內房股。不過，據報「三條紅線」收緊房企融資的新規已於9月起在12間房企試點實施，負債較重的房企料會受限。因此，建議選擇資產負債健康兼具分拆概念的房企如世茂集團(00813)、華潤置地(01109)。
展望港股後市，中國8月經濟數據反映復甦步伐持續，國內大力推動「金九銀十」，連帶人民幣偏強，短線預期資金續流入內需股。港股成交稍有改善，但動力仍未算太強，預期後市續反覆，阻力位於50天線(25,062點)。市場焦點方面，投資者關注美國聯儲局將於本周召開議息會議，或會就寬鬆貨幣政策立場提供更多細節。另外，美股將於本周五迎來四重結算日，料會為後市帶來啟示。
個股推介方面，理文造紙(02314)受新冠肺炎影響，理文造紙上半年收入及盈利分別下跌14.4%和16.6%。然而，國內疫情受控，國內紙價自5月以來持續回升。由於目前已進入行業旺季，預期產品價格升勢持續，每噸紙的利潤水平，預期2020年下半年可恢復增長，預料理文盈利將同步回升。事實上，同業玖龍紙業自7月以來，股價上升達40%，理文走勢明顯落後。理文現價預期市盈率7.2倍，估值吸引。上方阻力位為5.5元，止蝕價為4.4元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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