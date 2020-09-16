【專家點評】陳樂怡：炒內房復甦　應該揀邊2隻？

展望港股後市，中國8月經濟數據反映復甦步伐持續，國內大力推動「金九銀十」，連帶人民幣偏強，短線預期資金續流入內需股。港股成交稍有改善，但動力仍未算太強，預期後市續反覆，阻力位於50天線(25,062點)。市場焦點方面，投資者關注美國聯儲局將於本周召開議息會議，或會就寬鬆貨幣政策立場提供更多細節。另外，美股將於本周五迎來四重結算日，料會為後市帶來啟示。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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