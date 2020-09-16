社科院：中美關係倘未惡化　人民幣料可升見6.5至6.6

中國社科院世經政所國際金融室副主任肖立晟發文稱，人民幣匯率已經進入波動性的升值通道，但升值的幅度會受到中美雙邊政治壓力的限制。如果中美關係沒有進一步大幅惡化，人民幣匯率還會繼續升值，最高可能會進入6.5至6.6之間。

他指出，儘管中國經濟率先走出疫情，但是相關產業並沒有出現生產率或者回報率的突然上升，人民幣沒有太多內生升值的動能。人民幣匯率升值，很大程度上還是因為聯儲局降低了全球利率中樞。

考慮到其他新興市場經濟體相對寬鬆的貨幣環境，他認為，如果中國持續實施相對穩健的貨幣政策，人民幣匯率的升值速度可能會比其他新興市場國家更快，引發實際有效匯率升值。

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