【專家點評】麥嘉嘉：水泥股中最值博係...
2020年09月16日 11:15
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根據《中國水泥網》資料，8月初，全國水泥價格指數見底攀升，截至9月4日，水泥價格已經累計上漲了3.77%，市場上最常見的普通型425散裝水泥價格為每噸428.31元；全國水泥發運率由7月中旬的70%回升至80%，回升速度大幅好於去年同期水準，其中，華東地區水泥發運率回升超過20個百分點。業內人士指出，今年旺季提早來臨，加價的情況比往年早了將近1個月，這與上半年因疫情困擾所積壓的需求在近日釋放有關。
水泥庫存自7月中已開始下降，展望9月份和10月份，亦即水泥業傳統的「金九銀十」旺季，上半年受疫情積壓的需求將會繼續釋放，加上雨季結束的雙重推動下，今年水泥料出現旺季更旺的現象。留意海螺水泥(00914)、華潤水泥控股(01313)、中國建材(03323)等股價趨勢。其中，華潤水泥主力市場廣東及廣西地區，集團為建設大灣區的受惠者之一。大灣區13個城際鐵路新項目和5個樞紐工程項目，總里程約775公里。項目一旦動工，料造成華南地區水泥短缺，長遠利好華潤水泥。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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