【專家點評】麥嘉嘉：水泥股中最值博係...

根據《中國水泥網》資料，8月初，全國水泥價格指數見底攀升，截至9月4日，水泥價格已經累計上漲了3.77%，市場上最常見的普通型425散裝水泥價格為每噸428.31元；全國水泥發運率由7月中旬的70%回升至80%，回升速度大幅好於去年同期水準，其中，華東地區水泥發運率回升超過20個百分點。業內人士指出，今年旺季提早來臨，加價的情況比往年早了將近1個月，這與上半年因疫情困擾所積壓的需求在近日釋放有關。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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