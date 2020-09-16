發改委：外企遷離屬正常市場行為　投資信心沒改變

國家發改委舉行例行記者會，對於近期有外資企業外遷的報道，該部委指近年受要素成本上升、中美經貿摩擦等影響，包括外資企業在內的部分企業在全球範圍內調整生產布局，並指這一現象屬於正常的市場行為。數據顯示，外資企業長期在華投資經營的信心並沒有改變。

發改委新聞發言人補充，將進一步擴大鼓勵外商投資範圍，要加快5G、一體化數據中心等新基建項目建設，加快新型城鎮化建設，加快交通、水利、物流等領域基礎設施項目建設。

對於新《證券法》要求，發改委指下一步將深入貫徹落實，深入推進企業債券註冊制改革，加強信息披露和事中事後監管，推動企業債券更好服務實體經濟。一是持續完善監管規則，推動建立公開、透明、高效的企業債券發行註冊管理體系；二是充分發揮地方屬地管理優勢，通過項目篩查、風險排查、監督檢查等方式，做好區域內企業債券監管工作；三是指導受理審核機構對信息披露內容和形式進行督促檢查，協助省級發展改革部門共同做好企業債券存續期監管工作；四是強化部門溝通協調，推進相關部門聯合制定信息披露指引，進一步完善債券市場基礎性制度。

發改委又指，隨着中央預算內投資、專項債券、抗疫特別國債等資金陸續下達，項目開工和資金到位情況持續好轉，投資有望延續回穩向好的總體態勢。將督促地方政府加快專項債券發行使用進度，盡快發揮專項債券效益；支持民間投資參與補短板和新型基礎設施建設；進一步規範創新推廣PPP模式，吸引民間資本參與；穩妥推進基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)試點，盤活基礎設施存量資產。

另外，發改委公布於8月份共審批固定資產投資項目6個，總投資882億元人民幣，主要集中在交通和信息化等領域。

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