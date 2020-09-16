【高盛推介】比亞迪破頂變身「紅底股」 購證可吼？

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪昨(15日)大升約12.6%；今早繼續上升，最高見101.9港元，再創歷史新高。中國汽車工業協會早前公布，8月汽車銷量按年增近12%，當中新能源汽車銷量按年升近26%。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約760萬元資金流入，為同期十大資金流入的認股證相關資產之一。

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